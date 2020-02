Tobias Hans sieht CDU im Überlebenskampf

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes. Foto: Gregor Fischer/dpa.

Saarbrücken Die Führungsdebatte in der CDU ist nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden Tobias Hans Teil eines politischen Überlebenskampfes. „Es geht um das Überleben der CDU als Volkspartei der Mitte und darum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte Hans am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In der aktuellen Diskussion gehe es „um weit mehr als um Personalfragen“, mahnte er.

„Es kann jetzt nur miteinander und in Geschlossenheit gehen. Unser Ziel muss es doch sein, jemanden zu präsentieren, hinter dem sich die gesamte Union versammeln kann.“ Hans bekräftigte, die CDU brauche jetzt „ein gesteuertes Verfahren für die Neuaufstellung des Parteivorsitzes und der Kanzlerkandidatur“.