Ministerpräsident : Tobias Hans hält Ausgang der Landtagswahl für offen

Saarbrücken Trotz schlechter Umfragewerte für seine Partei hält der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Ausgang der Landtagswahl an diesem Sonntag für offen. „Wer am besten mobilisiert auf den letzten Metern, der hat echte Chancen, diese Wahl zu gewinnen.

„Ich will nicht Umfragen gewinnen, sondern die CDU Saar will Wahlen gewinnen“, sagte Hans (44). „Und wenn man sich angeschaut hat, wie das in den letzten Malen gewesen ist, egal ob vor der Bundestagswahl oder vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, da waren die Umfragen zwei Tage vor der Wahl was völlig anderes. Deswegen bin ich sicher: Das Wahlergebnis wird anders aussehen.“