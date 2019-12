Tobias Hans: CDU muss bei Rechtsextremen „genau hinschauen“

Saarbrücken Die CDU muss nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) auf Orts- und Kreisebene bei der Abwehr von Rechtsextremen „genau hinschauen“. Die Gremien vor Ort müssten „sicherstellen, dass die CDU nicht Herberge ist für rechtsextremes Gedankengut“, sagte Hans am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

„Rechtsextremismus, Totalitarismus, Fremdenfeindlichkeit, religiöse Ausgrenzung - das hat in der CDU keinen Platz“, sagte Hans, der auch Landesvorsitzender der Saar-CDU ist. „Und da müssen wir ganz genau hinschauen, wer bei uns Mitglied ist.“ Er setze darauf, „dass man in Sachsen-Anhalt die richtigen Entscheidungen treffen wird“, sagte Hans zum Streit um den umstrittenen CDU-Politiker Robert Möritz aus dem CDU-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld. Möritz hat sich nach Ansicht seines Kreisverbandes glaubhaft von der Neonazi-Szene distanziert. Diese Einschätzung wird auch innerhalb der Union kritisiert.

Hans sagte, wer aus seiner Vergangenheit gelernt habe und klar auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehe, habe eine zweite Chance verdient. „Aber die Chancen sind nicht unbegrenzt und man muss irgendwann auch Entscheidungen treffen“, fügte er hinzu. Man könne nicht von Berlin aus entscheiden, wer an einem bestimmten Ort Mitglied der Partei sei. „Gerade in heutigen Zeiten“ mit zunehmenden antisemitischen Straftaten sei es für die Partei wichtig, dass „jeder noch einmal bei sich vor Ort schaut, dass es keine rechtsextremen Personen in unserer Partei gibt. Das darf nicht passieren.“