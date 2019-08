Tobias Hans beklagt „Sinnentleerung“ seiner CDU unter Merkel

Saarbrücken/Berlin Die CDU hat nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) unter dem Vorsitz von Angela Merkel „eine Sinnentleerung erlebt“. „Die Seele der Partei oder kontroverse Debatten haben am Ende kaum noch eine Rolle gespielt“, sagte er dem Magazin „Cicero“ (Septemberausgabe) zur Spätphase von Merkels Amtszeit als CDU-Vorsitzende.

Entsprechend fühlten sich viele Mitglieder vernachlässigt, sagte Hans. Am Sonntag werden in Sachsen und in Brandenburg neue Landesparlamente gewählt.

Hans kritisierte die CDU auch in der Flüchtlingspolitik in 2015 und 2016. „Es sind viele Fehler gemacht worden. Zum Beispiel beim Versuch, den Menschen vorzumachen, es gebe für alles eine multilaterale europäische Lösung.“ So lange das nicht der Fall sei, „muss Deutschland als souveräner Nationalstaat in der Lage sein zu sagen, wo Grenzen sind“, sagte Hans demnach.