Deindustrialisierung vermeiden : Tobias Hans lehnt „radikale Methoden“ bei Klimapaket ab

Berlin Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor radikalen Erhöhungen des CO2-Preises zulasten der Bürger gewarnt.

Es müsse bei moderaten Erhöhungen und entsprechenden Entlastungen etwa in Form der Pendlerpauschale oder in Form von Zuschüssen zu energiesparenden Heizungen bleiben, sagte Hans mit Blick auf die am Montagabend startenden Verhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung im Vermittlungsausschuss. „Uns ist es wichtig, dass nicht auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger das ausgetragen wird, was wir vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht haben“, weil zu wenig CO2 eingespart worden sei.