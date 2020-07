„„Titanic“ galt auch als unsinkbar“: Streit um Bahnschranken

Imsweiler An einer Bundesstraße sorgt ein Bahnübergang seit Jahren für Unmut bei Autofahrern und Anwohnern. Nun hat der Bürgermeister Klage eingereicht. Die Bahn hat das Problem im Blick.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und mangelnde Absicherung: Die Vorwürfe von Bürgermeister Peter Ziepser aus Imsweiler (Donnersbergkreis) an die Deutsche Bahn sind heftig. „Ich kann da nicht Ruhe bewahren und bloß abwarten. Ich bin da nicht entspannt“, sagte der gelernte Notfallsanitäter. Anlass für den Unmut sind Bahnschranken, die den Ort teilen und in den vergangenen Jahren wiederholt defekt waren. Mal waren sie offen, obwohl ein Zug kam, mal waren sie geschlossen und sorgten für Staus. Nun hat Ziepser Anzeige gegen die Bahn erstattet. „Sie liegt der Staatsanwaltschaft vor.“