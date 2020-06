Tipper aus Saarland gewinnt über eine Million Euro im Lotto

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein Tipper aus dem Saarland hat im Lotto mehr als eine Million Euro gewonnen. Der bislang unbekannte Glückspilz ohne Kundenkarte habe seinen Tipp-Schein in einer Annahmestelle im Regionalverband Saarbrücken abgegeben, teilte die Saarland-Sporttoto am Montag in Saarbrücken mit.

