„Till von der Reichstagskuppel“ bei „Mainz bleibt Mainz“

Mainz Als „Till von der Reichstagskuppel“ will Friedrich Hofmann bei der diesjährigen Fastnachtssitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ zum letzten Mal den Politikern den Spiegel vorhalten.

Das teilte das ZDF am Sonntag nach einer Einigung mit den beteiligten Karnevalsvereinen mit. Die traditionsreiche, fast vierstündige Veranstaltung im Kurfürstlichen Schloss in Mainz am kommenden Freitag (21. Februar, 20.15 Uhr) wird von dem Sender live übertragen.