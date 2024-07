Vor den Sommerferien Tierschutzbund: Tierheime im Land sehr voll

In der Vergangenheit wurden in den Sommerferien oft Tiere abgegeben, weil die Menschen in den Urlaub gefahren sind und keine Bleibe für ihr Haustier hatten. Das sei mittlerweile anders, sagte Busch. Die Situation der Tierheime sei mittlerweile das ganze Jahr über angespannt. Ein Grund dafür sei, dass Homeoffice-Regelungen nach der Pandemie teils aufgehoben wurden und entsprechend Menschen ihre Tiere nicht mehr ausreichend versorgen könnten.