Tierschützer: Raketen und Böller nur zu Silvester zünden

Trier Der Tierschutzbund Rheinland-Pfalz hat dazu aufgerufen, Silvesterraketen und Böller nur zu den erlaubten Zeiten des Jahreswechsels zu zünden. Der Lärm sei für Tiere ohnehin eine Belastung. Komme er überraschend, sei das noch schlimmer, sagte am Freitag ein Sprecher der Organisation mit Sitz in Trier.

Weniger problematisch ist die Silvesternacht dem Sprecher zufolge für die Schützlinge in Tierheimen. Diese seien oft am Stadtrand oder in Industriegebieten gelegen. „Das ist natürlich in dem Moment ein Vorteil.“ Denn dadurch sei die Lärmbelastung durch Raketen und Böller in den Tierheimen oftmals nicht so hoch.