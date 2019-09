Tiefs bringen Regen zum Herbstanfang: milde Temperaturen

Offenbach Mehrere Tiefdruckgebiete bringen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Regen zum Herbstbeginn. Den Anfang machte schon am Montag von Südwesten her Tief „Klaus“, das einen Wechsel vom zuletzt trockenen und sonnigen hin zu wechselhafterem Wetter brachte.

Auf „Klaus“ folgen nach einem kurzen Aufklaren am Dienstag Wolkenfelder von „Humberto“, einem ehemaligen Hurrikan. Danach steht „bereits Tief Lysander für Donnerstag in den Startlöchern“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag, dem kalendarischen Herbstanfang, mitteilte.