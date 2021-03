Tief „Luis“ sorgt für Sturmschäden: Wochenstart mit Regen

Offenbach Das Tief „Luis“ hat in Rheinland-Pfalz die Einsatzkräfte beschäftigt. Häufig mussten sie am Samstag wegen umgekippter Bäume ausrücken. Verletzt wurde niemand. Die neue Woche beginnt weniger stürmisch.

Umgestürzte Bäume, Schilder und Baustellenzäune, heruntergefallene Dachziegel und ein umgekippter Wohnanhänger: Die stürmische Wetterlage hat am Wochenende in Rheinland-Pfalz Spuren hinterlassen. Allerdings seien die Vorfälle meist glimpflich abgelaufen, berichtete die Polizei am Sonntag. Im Bereich Altenkirchen (Westerwald) kam es am Samstag zu Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Schilder und Bäume, verletzt wurde niemand. In Waldfischbach-Burgalben im Landkreis Südwestpfalz kippte ein abgestellter Wohnanhänger nach hinten, wobei die Wohnwagenabdeckung verrutschte. Außerdem stürzte laut Polizei ein kleinerer Felsbrocken von einem Privatgrundstück auf einen geparkten Auto-Anhänger. Auch hier wurde niemand verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.