Tief bringt Regenschauer mit sich

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ungemütlich. Aus den Beneluxstaaten zieht ein Tief Richtung Osten und bringt Wolken sowie Regenschauer mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte.

Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad, in der Eifel werden nicht mehr als 13 Grad erreicht. Zum Abend hin lässt der Regen dann nach und es lockert sich auf. Laut DWD-Vorhersage sinken die Temperaturen in der Nacht auf 7 bis 2 Grad. Im nördlichen Rheinland-Pfalz kann es auch Bodenfrost geben.