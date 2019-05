Tief „Axel“ bringt nassen Wochenstart

Kaiserslautern Vollgelaufene Keller und stürmische Böen: Das Tief „Axel“ hat in Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Frühling kräftig durcheinander gewirbelt und zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach am Montag im Gebiet von vereinzelt heftigem Starkregen und kurzzeitigem Hagel.

Örtlich waren Anwohner und Einsatzkräfte noch mit dem Aufräumen beschäftigt. Starkregen hatte in Kaiserslautern und Umgebung am Sonntagabend an vielen Stellen Sachschäden angerichtet. „Wir hatten ein paar Einsätze, zum Glück alles ohne Personenschaden“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Aufgrund von überschwemmten Fahrbahnen sei es auf der A6 und A62 zu Unfällen gekommen, Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) zufolge richtete ein heftiges Unwetter im Landkreis Kusel am Sonntagabend zum Teil größere Schäden an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen an. Sie waren am Montag von Schlamm und Geröll blockiert und voll gesperrt. Einige Böschungen waren abgerutscht. Der Landesbetrieb rechnete damit, dass die Arbeiten an den gesperrten Straßen den ganzen Montag andauern.

Im Bereich der Inspektion Landstuhl führte ein kurzes und heftiges Gewitter der Polizei zufolge am Sonntagabend zu mehr als 100 Einsätzen innerhalb von knapp zwei Stunden. Keller liefen voll, und in Ramstein musste eine Straße wegen Überschwemmung gesperrt werden. In Glan-Münchweiler (Landkreis Kusel) lief eine Tiefgarage voll. In der gleichen Region führte Blitzeinschlag zu Stromausfall.