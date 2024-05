Bilanz THW war mit rund 2600 Kräften im Hochwasser-Einsatz

Mehr als 2600 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) haben in der vergangene Woche das Saarland und Rheinland-Pfalz beim Kampf gegen das Hochwasser unterstützt. „Es zeigt sich erneut, dass das THW unverzichtbar im Zivil- und Katastrophenschutz ist“, teilte THW-Präsidentin Sabine Lackner am Freitag in Bonn mit. THW-Helfer aus allen Landesverbänden hätten Menschen gerettet sowie Wasser aus Kellern, Garagen und Rückhaltebecken gepumpt. Zudem verpflegten sie demnach Einsatzkräfte, beseitigten Schäden, betankten Fahrzeuge und berieten Einsatzleitungen.