Thüringer HC feiert Kantersieg gegen Mainz

Bad Langensalza Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den dritten Heimsieg in Serie gefeiert. Gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend nach einem in der zweiten Halbzeit dominanten Auftritt mit 38:18 (15:10) durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit neun Treffern war Rückraumspielerin Marketa Jerabkova die beste Werferin des THC.

Die Thüringerinnen begannen schwungvoll und führten nach zehn Minuten bereits mit 7:3, passten sich dann aber zunehmend dem Niveau des Gegners an. Mit deutlich erhöhter Intensität kamen die Gastgeberinnen aus der Pause, führten nach 41 Minuten erstmals zweistellig (24:14) und steigerten sich dann in einen Spielrausch, dem die Mainzerinnen nichts entgegenzusetzen hatten.