Thüringen schickt Hochwasserhilfe nach Rheinland-Pfalz

Roger Lewentz (SPD) spricht. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Erfurt Thüringen will am Freitag Katastrophenhelfer und Gerätschaften in die Hochwasserregion in Rheinland-Pfalz schicken. Zehn Fahrzeuge für Wassertransporte sollen am Nachmittag von Eisenach aus in die Krisenregion fahren, wie ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ein Polizeihubschrauber mit Seilwinde und Höhenrettern sei bereits unterwegs. Außerdem soll eine Trinkwasseraufbereitungsanlage geschickt werden.

Thüringen reagiert damit auf eine entsprechende Anfrage aus Rheinland-Pfalz. Dort war es zu verheerenden Hochwassern mit mindestens 50 Todesopfern gekommen. Nach Polizeiangaben werden in Rheinland-Pfalz knapp unter 100 Menschen vermisst, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitagmorgen im Deutschlandfunk sagte. Auch in Nordrhein-Westfalen hatte stundenlanger Starkregen zu Überschwemmungen geführt. Insgesamt zählen die Behörden in Westdeutschland bisher 93 Todesopfer.