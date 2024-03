Personalie Thorsten Weiler wird neuer Polizeipräsident im Saarland

Das Saarland bekommt einen neuen Polizeipräsidenten. Thorsten Weiler werde zum 1. April als Landespolizeipräsident die Nachfolge von Norbert Rupp antreten, der zum 1. März in den Ruhestand gegangen sei, teilte das Innenministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Am nächsten Montag solle es zwischen Weiler und Führungskräften des Landespolizeipräsidiums einen ersten Austausch geben, bevor dieser dann alle Dienststellen der Polizei besuchen wolle.