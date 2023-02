Leute : Thomas Anders wird 60: Duo mit Silbereisen statt Bohlen

Der Musiker Thomas Anders tritt während der Aufzeichnung der Silvester Show von BR, ORF und SRF auf. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Koblenz Thomas Anders, einstige Modern-Talking-Hälfte, hat auch nach seinem 60. Geburtstag am 1. März viele Pläne. Dazu zählen in diesem Jahr Konzerte etwa in Bulgarien, Kanada und Spanien, ein neues Kochbuch, die Präsentation von Weinen - und ein zweites gemeinsames Album mit „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen (41).

„Wir haben sehr großen Spaß“, beteuert Anders in seinem Büro bei Koblenz. Das neue Projekt der beiden Schlagerchampions sei ein „Herzensprojekt“. Ihr erstes gemeinsames Album im ersten Corona-Jahr 2020 ist damals auf Platz eins der Verkaufscharts geschossen.

Mit seinem „Ex-Kollegen“ Dieter Bohlen beim 2003 zerbrochenen Popduo Modern Talking hat Anders nach eigenen Worten heute „keine Berührungspunkte“ mehr. Aber seinerzeit hätten sie sich in ihrer Verschiedenheit nach dem Yin-und-Yang-Prinzip gut ergänzt. Modern Talking hat einst mit eingängigen Melodien und Rhythmen die Musikfans zwischen Liebe und Hass gespalten. „Alles extrem Erfolgreiche polarisiert“, sagt Anders heute. „Wir hatten unsere Zeit, wir hatten unsere Karrieren und jeder hat für sich das Beste daraus gemacht.“

