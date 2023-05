Landesregierung Thines neuer Koordinator Biotechnologie in Rheinland-Pfalz

Er folgt auf Georg Krausch, der den Posten nach einer längeren Erkrankung aus persönlichen Gründen niedergelegt hat, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz berichtete. Thines kenne die bestehende Forschungslandschaft in Rheinland-Pfalz sehr gut, sei ein hervorragender Ansprechpartner für die verschiedenen Partner der Biotechnologieinitiative und verfüge über gute Wirtschaftskontakte.