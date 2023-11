Leute Theo Koll wird Kuratoriumsvorsitzender bei Aktion Mensch

Bonn · Der ehemalige „Berlin direkt“-Moderator Theo Koll steht künftig an der Spitze der Sozialorganisation Aktion Mensch. Das teilte die Aktion Mensch am Freitag in Bonn mit. Der langjährige ZDF-Journalist war erst im vergangenen Monat mit 65 in den Ruhestand gegangen.

10.11.2023 , 09:39 Uhr

Theo Koll bei einem Fototermin. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

„Es ist wichtiger denn je, dass wir uns in diesen politisch und wirtschaftlich angespannten Zeiten aktiv für Inklusion und für Vielfalt in unserer Gesellschaft stark machen“, kommentierte Koll seine Wahl zum Vorsitzenden des Kuratoriums. „Die Aktion Mensch leistet das jeden Tag - und ich freue mich, diese wichtige Aufgabe künftig unterstützen zu dürfen.“ Der ehemalige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios wird sein Amt zum 1. Januar 2024 antreten. Koll löst damit Susanne Müller ab, die diese Rolle seit 2018 innehatte. Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel ist, „die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern“. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1000 Projekte. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet das Kuratorium. © dpa-infocom, dpa:231110-99-895776/2

(dpa)