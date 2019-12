Theaterstück im Gericht zum saarländischen Verfassungstag

Saarbrücken Das Justizministerium geht neue Wege, um den Tag der Saarländischen Verfassung (17.12.1947) zu feiern. Anlässlich des Jahrestages lädt es am Donnerstag Vertreter aus dem Bereich Justiz zu der Veranstaltung „Theater bei Gericht: Der Gerichtssaal ist eine Bühne!

„Es geht uns darum, Justiz in ihrer Rolle für die Gesellschaft wahrnehmbar zu machen“, sagte Staatssekretär Roland Theis (CDU) am Dienstag in Saarbrücken. Der Verfassungstag solle nicht „rückwärtsgewandt“ gefeiert, sondern in einen aktuellen Bezug zu Rechtsstaat und Verfassung gesetzt werden.