Fake News und Wahlen Theater Trier widmet sich kritisch Aktuellem

Das Theater Trier widmet sich in der nächsten Spielzeit neben Klassikern auch kritisch einer Reihe von aktuellen Themen. So werde am 10. Oktober der Thriller „Big Mother“ erstmals auf einer deutschen Bühne aufgeführt, der vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl Fragen zur Pressefreiheit, Desinformation und Fake News aufwerfe. „Aktueller kann Theater kaum sein“, sagte Intendant Manfred Langner am Freitag zur Vorstellung des Programms 2024/2025.