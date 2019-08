Theater Trier lockt wieder mehr Besucher an

Manfred Langner, Indendant am Theater Trier. Foto: Harald Tittel/Archivbild.

Trier Nach Jahren der Krise hat das Theater Trier in der vergangenen Saison wieder deutlich mehr Besucher angezogen. Mit rund 115 500 Zuschauern kamen 2018/19 gut 23 500 Gäste mehr als in der vorherigen Saison, wie die Stadt Trier am Donnerstag mitteilte.

Dies sei das zweitbeste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre: Nur 2011/12 wurden rund 118 000 Zuschauer gezählt. Theaterintendant Manfred Langner sagte: „Wir mussten das Vertrauen der Theaterbesucher zunächst wieder gewinnen.“ Langner hatte seine Stelle im September 2018 angetreten.