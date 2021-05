Teure Baustoffe: Bauwirtschaft wendet sich an Regierung

Mainz Wegen Lieferengpässen und teils deutlicher Verteuerungen bei Baustoffen hat sich der Verband Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz an die neue Landesregierung gewandt. Nach Mitteilung vom Mittwoch adressierte er sein Schreiben mit der Schilderung seiner Sorgen auch an die kommunalen Spitzenverbände.

Darin sprach sich der Branchenverband für die Möglichkeit aus, Preise in laufenden Verträgen anzupassen.

„Die rasante Preisentwicklung betrifft nicht nur das hochwertige Bauholz, sondern auch Dämmstoffe, Metalle, Stahlsorten und Kunststoffprodukte wie Rohre für den Straßen-, aber auch den Hausbau“, erklärte der Verband. Wegen der Pandemie seien im In- und Ausland viel weniger Vorprodukte hergestellt worden. „Der jetzt deutlich anspringende Bedarf an Baumaterialien kann nicht sofort per Knopfdruck bedient werden.“