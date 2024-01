Inflation Teuerung im Saarland wieder unter drei Prozent

Einen kräftigen Aufschlag von 7,7 Prozent mussten die Saarländer in Restaurants und Gaststätten bezahlen, in diesem Bereich stiegen die Preise in den letzten vier Jahren durchschnittlich um 26 Prozent. Auch das Einkaufen von Lebensmitteln war teurer als noch im Januar 2023, und zwar um 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2020 musste sogar fast 30 Prozent mehr gezahlt werden. Zu den Preistreibern gehörten dieses Jahr Obst, das um 11,7 Prozent teurer wurde, gefolgt von Zucker, Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (plus 8,8 Prozent).