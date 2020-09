Teststationen für Risikogebiet-Rückkehrer bleiben geöffnet

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Die vier Corona-Teststationen in Rheinland-Pfalz für Reiserückkehrer aus Risikogebieten bleiben zunächst geöffnet. Für diese Menschen seien die Tests nach wie vor kostenlos, teilte die Landesregierung am Mittwoch in Mainz mit.

