Schifffahrt Testfahrten mit Römerschiff-Nachbau: Bei starkem Wind stabil

Das von Trierer Wissenschaftlern originalgetreu nachgebaute Schiff mit Namen „Bissula“ ist inzwischen wieder auf dem Rückweg in den Heimathafen nach Trier. Per Transporter war es zunächst über Land bis nach Dillingen an die Saar transportiert und dort wieder ins Wasser gesetzt worden. Derzeit liege es oberhalb der Schleuse von Rehlingen, sagte Schäfer. Voraussichtlich nächste Woche werde die „Bissula“ über die Saar zurück nach Trier an der Mosel fahren.