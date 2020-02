Testergebnisse zum Coronavirus am Sonntag erwartet

Mainz/Germersheim Die Ergebnisse der letzten Coronavirus-Tests bei den China-Rückkehrern in der Quarantäne in Germersheim liegen voraussichtlich am Sonntag vor. Sofern diese keine Auffälligkeiten aufweisen, wird die Quarantäne am Sonntagmittag aufgehoben, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Freitag in Mainz mitteilte.



Von dpa

Dies erfolge durch das Gesundheitsamt des Landkreises Germersheim. Voraussetzung sei, dass es keine Hinweise auf eine Erkrankung oder Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus gebe.

Ungeachtet der Testergebnisse ist bei allen 122 Rückkehrern sowie den 22 Helfern des Deutschen Roten-Kreuzes (DRK) noch eine ärztliche Abschlussuntersuchung vorgesehen. Sofern auch dabei nichts festgestellt wird, wird laut Ministerium eine Bescheinigung über die Infektionsfreiheit ausgestellt und Infomaterial ausgegeben, wie mit Fragen nach der Rückkehr ins private Umfeld umgegangen werden kann.