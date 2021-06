Testbetrieb für digitale Schulzeugnisse angelaufen

Ein Abi-Zeugnis liegt in der üblichen Papierform auf dem Laptop eines Abiturienten. Foto: Ben Immel/dpa

Düsseldorf Bei der Digitalisierung rücken auch Schulzeugnisse in den Fokus. Ein Testbetrieb für digitale Zeugnisse startet in diesem Sommer in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Rheinland-Pfalz, wie die Bundesdruckerei berichtet.