Test von E-Fahrzeugen: Kooperation mit Stadtwerken

Mainz Für drei Monate testet der Caritasverband Mainz von den Stadtwerken der Landeshauptstadt bereitgestellte Elektrofahrzeuge im Sozialdienst. Es gehe beiden Seiten darum, praktische Erfahrungen zu sammeln, sagten Vertreter beider Seiten am Donnerstag in Mainz.

Die Stadtwerke haben extra drei E-Fahrzeuge verschiedener Hersteller gekauft. Diese Probeflotte könne nach der dreimonatigen Nutzung durch die Caritas auch anderen Interessenten zur Verfügung gestellt werden, sagte Sandra Schmidt, Geschäftsführerin der Mainzer Stadtwerke Vertrieb und Service GmbH. 45 000 Euro an Projektkosten, die zum Teil von der Mainzer Stiftung für Klimaschutz und Energieeffizienz übernommen wurden, flossen unter anderem in drei Ladesäulen an der Caritas-Sozialstation im Stadtteil Mombach.