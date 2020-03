Terrorverdächtiger bei Grenzkontrolle festgenommen

Trier Bei einer Kontrolle in der Nähe der luxemburgischen Grenze ist der Bundespolizei ein terrorverdächtiger 51-Jähriger ins Netz gegangen. Die Beamten nahmen den Belgier nach Angaben vom Donnerstag bereits am Dienstag auf dem Rastplatz Markusberg an der Autobahn 64 nahe Trier fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa