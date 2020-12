Terminvergabesystem soll am 4. Januar starten

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Sozialministerin in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Das Terminvergabesystem für die Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz soll am 4. Januar an den Start gehen. Eine Woche später sollen am 11. Januar die Impfzentren öffnen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

