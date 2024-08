Folgen des Bergbaus Termine für weitere Grubenwasser-Verfahren nicht absehbar

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes plant für dieses Jahr keine Termine für die Verhandlung von weiteren Klagen gegen den Wasseranstieg in ehemaligen Steinkohlegruben. Die noch anhängigen Verfahren seien nach einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde der Gemeinde Merchweiler beim Bundesverwaltungsgericht (BVG) „zum Ruhen gebracht“ worden, teilte der OVG-Sprecher auf dpa-Anfrage in Saarlouis mit. Man warte nun auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig.