Termin für Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht

Die Abgeordneten sitzen bei der Befragung im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Der Termin für die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März kommenden Jahres steht fest. Am Dienstag stimmte das Kabinett dem von Innenminister Roger Lewentz (SPD) vorgeschlagenen Termin zu, wie das Ministerium am Dienstag in Mainz mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es sei auch darum gegangen, zeitgleiche Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu ermöglichen. In dem Nachbarland steht ein entsprechender Ministerratsbeschluss noch aus.