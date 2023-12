Hochwasser „Tendenz ist fallend“: Wasserstände an Flüssen gehen zurück

Auf dem rheinland-pfälzischen Abschnitt der Lahn waren die höchsten Wasserstände bereits am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages mit 5,28 Metern am Pegel Diez und 6,33 Metern am Pegel Kalkofen erreicht worden. Dort sank das Wasser von Montagnachmittag an, den Prognosen nach sollte das bis mindestens Freitag so weitergehen.