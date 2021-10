Tempo 150 statt 100: Fahranfängerin bei Kontrolle ertappt

Eine Polizistin hält eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Pirmasens Eine Fahranfängerin ist auf der Bundesstraße 10 bei Pirmasens mit Tempo 150 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer in eine Geschwindigkeitskontrolle gebraust. Der 19-Jährigen drohe nun ein Fahrverbot, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die 19-Jährige habe erst seit Januar einen Führerschein. Nach der Kontrolle vom Dienstag muss sie laut Polizei nicht nur mit einem Fahrverbot, sondern auch mit einem Bußgeld von 160 Euro rechnen.