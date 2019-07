Temperaturen um die 40 Grad: Abkühlung am Wochenende

Ein Junge springt vom Sprungturm ins Wasser des im Stadtpark gelegenen Underbergbades. Foto:Offenbach/Archiv.

Offenbach Es bleibt heiß in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Sommer hat die Länder weiterhin fest im Griff. Erst am Wochenende sollen die Temperaturen purzeln und dann wird es auch nass. Zunächst werden von Mittwoch bis Freitag dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge Spitzentemperaturen um die 40 Grad erreicht.

Am Donnerstag könnte die Marke sogar knapp überschritten werden. Örtlich seien dann bis zu 41 Grad möglich.