Temperaturen über 30 Grad bleiben vorerst die Ausnahme

Raps blüht auf einem Feld. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv.

Offenbach Bei Temperaturen unter 30 Grad können die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Sonntag und Montag angenehmes Juni-Wetter genießen. Am Sonntagnachmittag sind nur ganz vereinzelt Schauer möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit.

In der Eifel werden 19 Grad erreicht, am Rhein fühlen sich die Temperaturen mit bis 26 Grad sommerlicher an.