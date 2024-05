Wettervorhersage Temperaturen über 20 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Samstag sei es in den beiden Bundesländern heiter, im Süden teilweise auch sonnig. Es bleibe trocken. Das Thermometer zeige maximal 23 bis 26 Grad an. Der Wind sei überwiegend schwach. Im Laufe des Sonntags ziehen laut DWD einige Wolken auf. In den Abendstunden seien im Westen erste Regenschauer möglich. Die Temperaturen sollen bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad liegen. Der Wind wehe schwach bis mäßig.