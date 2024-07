Telemedizin Telenotarzt soll in Rheinland-Pfalz flächendeckend kommen

Experten empfehlen dem SWR zufolge, dass die Retter in 80 Prozent der Fälle innerhalb von acht Minuten vor Ort sein sollten. In Rheinland-Pfalz sei das 2022 keinem einzigen Rettungsdienstbereich gelungen. Am besten schnitt danach der Bezirk Bad Kreuznach mit 54,84 Prozent der Fälle ab, gefolgt von Rheinhessen mit 49,2 Prozent. Im Bezirk Ludwigshafen war in 45,26 Prozent aller Fälle der erste Retter innerhalb von acht Minuten da, im Bezirk Kaiserslautern waren es 37,46 Prozent der Fälle und in der Südpfalz 35,91 Prozent. Am schlechtesten schnitten demzufolge Trier (29,65 Prozent), Montabaur (27,67 Prozent) und Koblenz (27,53 Prozent) ab.