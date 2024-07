Kriminalität Telefonbetrug in sieben Fällen - 44-Jährige ausgeliefert

Mitte Juli wurde die Verdächtige aus dem Kosovo nach Deutschland ausgeliefert. Unter anderem wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs muss sie sich nun verantworten. Die Tatorte befanden sich laut LKA in Landkreisen in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Auch gab es einen Tatort im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen sowie in Österreich.