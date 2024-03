Saarbrücken Telefonbetrüger ergaunern Goldbarren von Seniorin

Kriminelle haben sich in Saarbrücken als Polizeibeamte ausgegeben und von einer Seniorin mehrere Goldbarren im Wert eines sechsstelligen Betrages erbeutet. Seit Oktober 2023 hätten Betrüger mehrfach über Telefon und einen Messengerdienst die über 80 Jahre alte Frau kontaktiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie gaukelten ihrem Opfer vor, bei der Aufklärung einer Straftat helfen zu müssen und brachten es dazu, bei der Bank Goldbarren zu bestellen und vor der Haustür abzulegen. Das Gold sei dem Opfer dann per Paket geschickt worden, erklärte ein Polizeisprecher.