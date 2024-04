Terrorprozess Telefonate über Brief an Putin und Abschaltung der BRD

Im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe mit Umsturzplänen sind bei der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Koblenz am Donnerstag mehrere aufgezeichnete Telefonate abgespielt worden. In einem der Gespräche sprach eine der Angeklagten über Briefe an Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Polens Präsident Andrzej Duda. „Er hat drei Seiten“, sagte die 76-Jährige in dem abgespielten Telefonat zu ihrem Brief an Putin. „Es ging nicht anders, weil ich ihm klarmachen muss, was die Deutschen alles wissen.“