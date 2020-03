Teils eingeschränkter Sitzungsbetrieb an Gerichten

Mainz Die Gerichte sind besorgt um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Deswegen wird teils der Sitzungsbetrieb wegen der Coronakrise reduziert. Die Institutionen wollen einen Teil ihrer Termine verlegen.

In Rheinland-Pfalz wirkt sich die fortschreitende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus inzwischen auf die Arbeit einiger Gerichte aus. Nicht dringliche Termine sollen vorerst auf Eis liegen.

Eine entsprechende Empfehlung des Pfälzischen Oberlandesgericht zum Sitzungsbetrieb ging am Mittwoch an die Amts- und Landgerichte in der Pfalz. Darin hieß es: Der Betrieb solle auf das Notwendigste beschränkt und aufschiebbare Termine abgesagt werden. Ziel sei es, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und trotzdem die wichtigsten Aufgaben zu erfüllen. Weiterhin stattfinden sollen Verhandlungen zu Haftsachen und Strafsachen, die schon länger verhandelt würden. Auch die Arbeit von Ermittlungsrichtern und Eilsachen vor allem im Familienrecht seien grundsätzlich unaufschiebbar.