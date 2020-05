Teilabriss der Hochstraße Süd soll am 11. Juni starten

Stützkonstruktionen mit Baumstämmen stehen unter dem abgesperrten Teil der Hochstraße Süd. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Der Teilabriss der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll der Stadtverwaltung zufolge am 11. Juni starten. „Wenn alles weiter planmäßig läuft, nehmen die Bagger um 9.00 Uhr ihre Arbeit auf und arbeiten sich von außen bis zu den Stützen und den sogenannten Vouten in der Mitte vor“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag.

