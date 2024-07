IT-Störung Tegut schließt vorübergehend Märkte wegen Computerproblemen

Auch der Lebensmittelhändler Tegut mit Sitz im osthessischen Fulda ist von Computerproblemen betroffen. Wegen Störungen der Kassensysteme wurden vormittags die 340 Filialen in Deutschland vorübergehend geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Am Mittag arbeiteten die Systeme in mehr als der Hälfte der Märkte wieder und die Läden seien offen. Der Händler stellte eine Liste der wieder geöffneten Läden ins Internet, die ständig aktualisiert werden soll.