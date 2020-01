Technischer Defekt war Ursache für Hausbrand in Neuwied

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Neuwied Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neuwieder Innenstadt am Dienstag ist durch einen technischen Defekt in der Stromverteilung verursacht worden. Dies hätten die gemeinsam mit einem Sachverständigen durchgeführten Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

