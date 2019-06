Technischer Defekt oder Blitz sorgte für Lagerhallenbrand

Feuerwehrleute versuchen den Brand in einer Industriehalle zu löschen. Foto: Thorsten Gerhardt.

Bad Kreuznach Der Brand einer Lagerhalle in Bad Kreuznach ist auf dem Hallendach entstanden. Ein Defekt an der Photovoltaikanlage oder ein Blitzschlag kämen als Brandursache in Frage, teilte die Polizei in Bad Kreuznach am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa