Technischer Defekt hat Feuer in Mainzer Kaufhaus ausgelöst

Mainz Nach dem Feuer in einem Kaufhaus in der Mainzer Innenstadt steht die Brandursache nun fest. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ergaben Ermittlungen, dass ein technischer Defekt den Brand im Technikraum ausgelöst hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa